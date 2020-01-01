Елена Синица Владельцы автостоянок смогут воспользоваться патентной системой налогообложения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматели, работающие в сфере организации автостоянок, получили возможность перейти на патентную систему налогообложения. Соответствующее решение Заксобрание Пермского края приняло на пленарном заседании 18 февраля. Патент может обойтись предпринимателю из расчёта 1 тыс. руб. на 1 кв. м автостоянки в год.

Также законопроектом предлагается сохранить ограничение площади в 50 кв. м для индустрии общепита и розничной торговли при применении патентной системы налогообложения. Она может быть использована только индивидуальными предпринимателями, у которых среднее количество сотрудников не превышает 15 человек, а доход — 60 млн руб. в год.

Законопроект был принят в двух чтениях в рамках одного заседания.

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