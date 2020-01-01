За мандаты депутатов Кунгурской думы поборются 98 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участие в выборах думы Кунгурского муниципального округа заявились 98 кандидатов. Из них 78 человек выдвинуто партиями, 20 — самовыдвиженцы, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии. Всего будет разыграно 27 мандатов.

По 27 кандидатов выдвинули «Единая Россия» и «КПРФ», 12 — «Справедливая Россия», 10 — ЛДПР, и два — «Яблоко».

Самая высокая конкуренция — в трёхмандатном округе №10 (13 человек), самая низкая — в двухмандатном №10 (семь человек).

Документы на регистрацию можно подать до 24 февраля, она завершится 6 марта. Выборы в думу состоятся 11 апреля.

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