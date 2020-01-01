За мандаты депутатов Кунгурской думы поборются 98 человек
На участие в выборах думы Кунгурского муниципального округа заявились 98 кандидатов. Из них 78 человек выдвинуто партиями, 20 — самовыдвиженцы, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии. Всего будет разыграно 27 мандатов.
По 27 кандидатов выдвинули «Единая Россия» и «КПРФ», 12 — «Справедливая
Россия», 10 — ЛДПР, и два — «Яблоко».
Самая высокая конкуренция — в трёхмандатном округе №10 (13
человек), самая низкая — в двухмандатном №10 (семь человек).
Документы на регистрацию можно подать до 24 февраля, она
завершится 6 марта. Выборы в думу состоятся 11 апреля.
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