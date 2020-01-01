Заключён контракт на строительство новой поликлиники в селе Сива Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Управлением капитального строительства Пермского края заключён контракт на строительство новой поликлиники в селе Сива. Цена контракта составила 309,9 млн руб., сообщают в краевом минстрое.

В течение семи дней подрядчику ООО«Главспецстрой» будет передан земельный участок, сразу после этого компания начнёт проводить подготовительные работы, завозить технику на площадку. В III квартале 2022 года поликлиника должна быть сдана в эксплуатацию.



Подрядчик имеет большой опыт строительства социальных объектов. В портфолио компании детские сады, школы, а также хирургический корпус.



Новая поликлиника в с. Сива разместится на ул. Кутузова, 20. Она будет рассчитана на 120 посещений в смену. Площадь здания составит 4,389 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство четырёх этажей, в том числе техподполья и чердака.



В новом здании поликлиники будут принимать участковые терапевты, хирурги, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фтизиатр и другие. Также в здании разместятся отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая служба, процедурный, физиотерапевстический, рентген-кабинет. Всего в учреждении будет обслуживаться более 13 500 человек, включая взрослых и детей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал значимость развития системы здравоохранения, чтобы жители получали медуслуги на достойном уровне, вне зависимости от территории проживания.

Новое здание больницы в Сиве необходимо. По информации администрации Сивинской поликлиники, в настоящее время поликлинические подразделения больницы расположены в шести зданиях, пять из них построены из дерева. В подразделениях поликлиники узкие коридоры, отсутствуют холлы, поэтому сложно обеспечить соблюдение дистанции между пациентами при ожидании приёма. Основное здание поликлиники построено в 1972 году из бруса.



Отметим, все новые поликлиники и амбулатории минстрой передаёт министерству здравоохранения Пермского края оснащёнными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием,​ что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. Всего под контролем минстроя реализуется порядка 30 проектов поликлиник, лечебных корпусов, сельских врачебных амбулаторий, включённых в «Адресную инвестиционную программу Пермского края». Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Перми, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края.

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