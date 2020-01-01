«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» перейдёт на новую базу данных для оптимизации системы управления Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» поэтапно перейдут на работу с единой интегрированной системой производственно-хозяйственной деятельности на базе решений SAP S/4 HANA. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках пилотного проекта система будет внедрена в дочерних организациях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефт », а в 2023 году тиражирована в остальных нефтегазодобывающих предприятиях «ЛУКОЙЛа». Прорабатывается внедрение платформы и в сегменте переработки и сбыта.

Новая интегрированная система объединит количественные и финансовые данные всех процессов на предприятиях. Это позволит стандартизировать и упростить операционную деятельность и отчётность, а также оптимизировать затраты на развитие и поддержку локальных информационных продуктов.

Уже созданы управляющие органы программы, определены её логическая структура и архитектура. Предусматривается создание отраслевого шаблона нефтегазодобывающего общества, но с учётом специфики каждого предприятия.

Система будет обеспечивать работу всех уровней управления в дочерних обществах и корпоративном центре. Процесс внедрения планируется полностью завершить в 2025 году.

SAP S/4 HANA — ERP-система нового поколения с упрощённым пользовательским интерфейсом. SAP HANA — база данных, работающая по технологии In-memory: все данные хранятся в оперативной памяти (RAM). HANA — аббревиатура от High-Performance Analytic Appliance («высокоэффективное аналитическое приложение»). Эта передовая платформа позволяет автоматизировать процессы с использованием новых функциональных модулей, быстрой базы данных, новых принципов построения оперативной и аналитической отчётности.

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