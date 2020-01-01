Алиса Окулова В январе в Пермском крае инфляция достигла 4,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае в январе увеличилась относительно предыдущего месяца до 4,8% (на 0,3%). Такие данные приводит Центральный банк России.

Темп прироста потребительских цен увеличился главным образом под влиянием ситуации на мировых рынках нефтепродуктов и металлов. Кроме того, продолжился рост спроса на внутренние поездки и туризм.

Темп прироста цен на продовольственные товары снизился в январе до 6,7% (на 0,3%) относительно предыдущего месяца. Основные причины — расширение предложения овощей и действие правительственных мер по стабилизации цен на сахар.

Прирост цен на непродовольственные товары в январе повысился до 4,8% (на 0,4%). Наибольшее влияние на прирост цен оказали увеличение издержек производителей моторного топлива, ослабление рубля в 2020 году и рост мировых цен на металл.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился относительно предыдущего месяца на до 2,3% (на 0,7%). Например, из-за более холодного, чем годом ранее, января вырос спрос на поездки в такси. Это привело к ускорению роста цен на данную услугу.

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