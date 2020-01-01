Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идёт о поправках в закон о занятости, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Поправки предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие: люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведёт к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов,которые необходимо подавать в службы занятости», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счёт сформулирую», — сказал глава государства.

Ещё одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счёт для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счёт погашения долга», — подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода.

«Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — заявил глава государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению президента готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут своеёотражение в окончательном варианте», — отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «Единая Россия» уже внесла в законодательство поправки, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном собрании Пермского края (член фракции «Единой России»):

— Важно, что на федеральном уровне стимулируют всех участников рынка труда: от работодателей и работников до индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Региональное законодательство находится в федеральном тренде. Так, с 1 июня 2020 года в Пермском крае была запущена кредитная программа поддержки занятости. Предприятия пострадавших сфер и социально ориентированные НКО могут получить льготный кредит на выплату зарплаты сотрудникам. Ставка 2%, срок выплаты — до апреля 2021 года. На 85% кредит будет обеспечен госгарантией. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, то весь кредит и проценты будут погашены государством, если 80% — то наполовину. Также запущена краевая программа переквалификации и переобучения. Кроме того, наш комитет постоянно мониторит вопрос о том, чтобы система образования Пермского края готовила кадры, обладающие актуальными для работодателей компетенциями, с тем, чтобы обеспечить соответствие между спросом и предложением на региональном рынке труда.

Над вопросами занятости и защиты доходов граждан «Единая Россия» работает на протяжении нескольких месяцев. Осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости «единороссы» работали совместно с Минтруда.

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