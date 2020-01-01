Жительница Нытвы отсудила 30 тыс. руб. компенсации за падение у здания местной администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Нытвенский суд удовлетворил иск местной прокуратуры о взыскании компенсации в размере 30 тыс. руб. за падение инвалида-колясочника I группы около здания местной администрации. Об этом сообщает «Рифей».

Как указывает прокуратура, в июле 2019 года женщина, передвигаясь на кресле-коляске, пыталась подняться по пандусу к зданию администрации, но упала и получила травмы обеих рук.

В результате проверки выявлены нарушения строительных нормативов на входной группе здания. Кроме того, пандус содержался ненадлежащим образом. Прокурор направил в суд иск с требованиями к администрации оборудовать входную группу и пандус, а также взыскать компенсацию морального вреда.

Суд назначил штраф в сумме 25 тыс. руб. подрядной организации по содержанию территории администрации — «Службе гражданской защиты», плюс пострадавшей должен быть выплачен моральный ущерб в размере 30 тыс. руб.

Отмечается, что все решения исполнены.

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