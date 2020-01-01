Из-за пандемии объём пассажирских перевозок на железной дороге в Прикамье упал на 17,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2020 года, объём пассажиропотока на железнодорожном транспорте сократился на 17,6%. Об этом на заседании правительства 17 февраля сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Причина — режим самоизоляции, который активно внедрён с апреля-мая прошлого года.

Для сравнения он привёл статистику: если в 2019 году перевезено 7,3 млн человек, то в прошлом году — 6,022 млн человек. В планах на 2021 год — 7,3 млн человек.

Пандемия коснулась и авиаперевозок. Так, по итогам прошлого года, услугами пермского аэропорта воспользовались 1,090 млн пассажиров (в 2019 году — 1,336 млн). При этом количество вылетов (по сравнению с позапрошлым годом) сократилось на 17%.

В планах на этот год — довести пассажиропоток до 1,289 млн человек, а в 2022-м — до 1,405 млн.

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