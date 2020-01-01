Елена Синица В марте ещё часть студентов ПНИПУ вернётся к очному обучению Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

С 1 марта к контактной аудиторной работе вернутся студенты выпускных курсов Пермского политеха очно-заочной и заочной форм обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Решение принято в связи с сохранением в вузе благоприятной эпидемиологической ситуации и низкого уровня заболеваемости.

Напомним, с 15 февраля в ПНИПУ к очному обучению вернулись студенты первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Кроме этого, ранее в вузе уже вернулись к очному обучению магистранты второго года обучения, четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета. Также с 8 февраля вышла часть студентов ПГНИУ: бакалавры первого и четвёртого курсов, студенты специалитета первого и пятого курсов, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования. В малых группах очно обучаются первые и вторые курсы ПГМУ.

В Пермском институте культуры к традиционному формату обучения вернулись третьи и четвёртые курсы всех уровней подготовки очной и очно-заочной форм обучения. Студенты ПГГПУ очной и очно-заочной форм обучения также учатся в очной форме, в группах до 30 человек.

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