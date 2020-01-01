В Перми приступили к созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации Перми состоялось первое рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации пилотного проекта по созданию в регионе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. О начале работ над ресурсом сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Рабочее совещание прошло под руководством главы Росреестра Олега Скуфинского и временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Дёмкина. В обсуждении также приняли участие и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, руководитель краевого управления Росреестра Лариса Аржевитина, глава Добрянского городского округа Константин Лызов, представители администрации Пермского муниципального района. Стороны обсудили организационные и технические вопросы, связанные с реализацией проекта по запуску ЕИР.

В ходе встречи специалисты городской администрации подчеркнули, что в Перми разработана и запущена информационная система градостроительной деятельности (ИСОГД) — электронная площадка, объединяющая данные об утвержденной градостроительной документации и документов терпланирования, а также «Личный кабинет землепользователя». Сегодня этими сервисами активно пользуются как застройщики, так и физические лица. Вместе с тем данных, которыми располагает система, недостаточно, чтобы получить всю информацию о земле или перевести услугу предоставления участков в режим онлайн. Практикой предоставления земельных участков также поделились специалисты из Добрянского городского округа.

Представители Росреестра отметили, что на начальном этапе создания ЕИР будет проведён анализ всех имеющихся информационных ресурсов, связанных с земельными вопросами. Это необходимо, чтобы понимать, как выстроен процесс предоставления участков, сколько времени он занимает, какие документы можно получить в режиме онлайн. Данные, полученные в ходе анализа, будут учтены при разработке Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Предполагается, что новый ресурс позволит интегрировать на одной электронной площадке всю информацию о земле и недвижимости из различных государственных информационных систем. В новую базу данных войдёт информация Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Единой электронной картографической основы, Федерального фонда пространственных данных, Фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения из других информационных систем федеральных органов власти. Кроме того, данный ресурс планируется интегрировать с сервисом госуслуг, что позволит сократить сроки предоставления земельных участков, а также предоставлять данную услугу в режиме онлайн. Таким образом, процедура предоставления земельных участков должна стать понятной, простой и доступной как для жителей города, так и для застройщиков.

Для Перми разработка Единого информационного ресурса о земле и недвижимости — это возможность устранить так называемые «белые пятна» на карте города.

Напомним, Пермь стала одной из пилотных площадок по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости наряду с Пермским районом и Добрянским городским округом.

Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент проводится Росреестром совместно с Минцифры РФ в течение 2021 года. Под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина создана межведомственная группа, куда вошли представители Росреестра, региональных органов власти, органов местного самоуправления.

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