Большинство пермяков хотят совмещать удалённую и офисную работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Пермское социологическое агентство Supervisor провело опрос «Отношение пермяков к удалённой работе». В ходе исследования была опрошена тысяча пермяков в возрасте от 18 лет и старше, которые за последний год работали удалённо. Об этом сообщает сайт газеты «Пятница».

По итогам исследования, 21% людей хотят иметь возможность работать из дома в будущем всё время, даже после отмены ограничений. Ещё 63% хотят совмещать работу в офисе и дома.

Опрос показал, что пермяки стали больше есть, общаться и смотреть телевизор, перейдя на удалёнку. За время удалённой работы около 42,9% пермяков стали чаще общаться с семьёй, 41,8% — переписываться в социальных сетях и мессенджерах, 34% — смотреть телепередачи, фильмы, сериалы, 22,3% — есть и готовить. Интересно, что 18,8% стали больше заниматься спортом, а 12,1% — работать.

Основным недостатком работы дома, по мнению половины респондентов, является то, что отвлекают домашние дела, дети и семья от работы. Около 30,4% отметили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу. Почти столько же (28,5%) пермяков жаловались на то, что дома плохо оборудовано рабочее место.

В качестве преимуществ удалённой работы большинство пермяков назвали экономию времени на дорогу (58,6%), гибкий график работы (51,8%), возможность просыпаться позже (49,2%).

Для сбора информации были использованы телефонный и онлайн-опрос. Ошибка выборки составила 5%. Применялся метод случайного отбора. Сбор данных проходил со 2 по 9 февраля 2021 года.

Средний возраст работавших на удалёнке составил 35 лет, из них 68% — это женщины, 32% — мужчины.

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