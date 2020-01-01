Администрация Перми планирует в этом году выставить на аукционы под застройку девять участков в районе ДКЖ Их общая площадь — 2,4 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект жилой застройки района ДКЖ с реконструированными улицами. Фото: предоставлено администрацией Перми

Администрация Перми планирует в этом году выставить на аукционы девять земельных участков в районе ДКЖ под жилую застройку. Об этом 17 февраля на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории при Пермской городской думе сообщила и. о. заместителя главы горадминистрации Елена Гонцова.

По её словам, все участки находятся под аварийным жильём и сейчас происходит процесс расселения. Они расположены по адресам: ул. Энгельса, 9, 17а, 19, 21, 23; ул. Локомотивная, 4; ул. Барамзиной, 68; ул. Папанинцев, 3, 14.

Площадь образуемых участков составит 2,4 га.

При этом, по её словам, существуют риски затягивания процесса, так как переселяемые жители могут обратиться в суды.

Всего же под новую застройку в районе ДКЖ в ближайшие годы планируется на аукционы выставить участки общей площадью 5,1 га

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