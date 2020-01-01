В Прикамье седьмые сутки подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 За сутки — 252 новых случая заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 252 новых случая заболевания COVID-19. То есть седьмые сутки подряд в регионе фиксируется снижения прироста новых заболевших.

Также за сутки 201 человек вылечился, 16 — скончались (14 — непосредственно от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии на территории региона зафиксировано 44 390 случаев заражения, 36 552 человека вылечились, 2759 — скончались (1621 — непосредственно от коронавируса, 1138 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3164 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 72 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 43%.

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