Григорий Серёдкин «Звезда» обыграла «Зенит-Ижевск» на казанском товарищеском турнире Пермяки одержали четвёртую победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» одержал четвёртую победу на казанском Кубке Федерации футбола Республики Татарстан. На сей раз подопечные Рустема Хузина со счётом 2:1 обыграли «Зенит-Ижевск».

Счёт на 10-й минуте встречи открыл находящийся на просмотре в пермском клубе левый защитник и 19-летний воспитанник казанского «Рубина» Данила Карягин. Под занавес тайма ижевцы счёт сравняли: замкнул ударом головой подачу в штрафную Александр Русских.

Однако последнее слово в матче всё же осталось за пермяками. Никита Голдобин на 80-й минуте разыграл штрафной в центре поля и длинной передачей вывел Владимира Лаптева один на один с вратарём. Тот хладнокровно реализовал свой шанс. В результате — 2:1 на табло казанского манежа «Центральный» и четвёртая подряд победа «Звезды» на турнире.

Напомним, предсезонный турнир начался для «Звезды» 14 февраля. Тогда пермский клуб со счётом 2:1 обыграл дубль клуба из Премьер-лиги — ФК «Уфа». На следующий день последовала уверенная победа над соперником по группе «4» ПФЛ — самарскими «Крыльями Советов-2» (2:0). А вчера пермяки со счётом 8:0 разгромили резервный состав клуба ФНЛ — нижнекамского «Нефтехимика».

Заключительный матч на товарищеском турнире «Звезда» проведёт завтра. Соперник — казанская «Смена». Начало встречи — в 15:30 по пермскому времени (0+).

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