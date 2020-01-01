Уральский камерный хор и Владислав Новик отмечают двойной юбилей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В этом году Уральскому государственному камерному хору Пермской краевой филармонии исполняется 45 лет. На двойном юбилейном концерте (6+), который состоится сегодня, 17 февраля, в Органном зале, прославленный коллектив представит мировую премьеру духовного произведения современного композитора Антона Вискóва, сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

Дата для юбилея выбрана не случайно: в этот день бессменный художественный руководитель хора народный артист России Владислав Адамович Новик отмечает 70-летний юбилей!

Многие современные композиторы, зная высочайшие профессиональные возможности Уральского камерного хора, доверяют ему премьерные исполнения своих произведений. Так, с каждым годом крепнет творческое содружество Уральского камерного хора с Антоном Вискóвым — композитором Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» и Международного фонда единства православных народов, автором более двухсот музыкальных произведений. На пермской сцене в исполнении хора состоялись премьеры таких произведений Вискóва, как «Рождественский концерт» на слова народной духовной поэзии, «Литургия Святого Иоанна Златоуста», «Песнопения вечерни», цикл «Бунинский триптих», «Песнопения памяти Мусоргского». И каждое из них нашло отклик в сердцах слушателей, стоя аплодирующих артистам. Висков был восхищён совершенным исполнением Уральского хора: «Для меня явилось огромной честью стать соавтором такого выдающегося коллектива».

В юбилейный вечер прозвучат песнопения для смешанного хора без сопровождения «Приношение Богородице». Завораживающая музыка написана на канонические тексты и слова русских поэтов.

Уральский камерный хор под управлением народного артиста России Владислава Новика — один из лучших российских хоровых ансамблей. Ему подвластно исполнение самых сложных классических и современных произведений. Отечественная и зарубежная пресса неоднократно отмечала редкое по красоте пение a capella, неповторимый исполнительский почерк и высокий профессиональный уровень коллектива. Безупречный художественный вкус, стилистическая точность, виртуозная вокальная техника исполнителей отвечают запросам самой требовательной публики.

Творческое кредо Уральского Государственного камерного хора и его художественного руководителя — возрождение русской духовной музыки. Именно духовные сочинения русских композиторов многие годы определяли творческий имидж коллектива.

Владислав Адамович Новик пользуется огромным авторитетом и неизменным уважением у своих коллег — художественных руководителей и дирижёров ведущих российских и зарубежных певческих коллективов.

За годы творческой деятельности Уральский государственный камерный хор под управлением В. А. Новика посетил более 100 фестивалей; исполнил более 500 произведений различных жанров, эпох и стилей; в репертуаре хора — произведения более 150 отечественных и зарубежных композиторов; УГКХ дал более 1000 концертов в 21 стране мира и в почти 130 городах России.

В этот вечер к слушателям Органного зала в прямой трансляции смогут присоединиться жители Губахи, Чернушки, Ильинского, Звёздного, Белоево, курорта «Ключи», Добрянки, Осы, Большой Сосновы, Чёрмоза, Елово и Голованово.

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