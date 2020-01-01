Владимир Даут: «На решение экологических вопросов «Метафракс» выделит более 5 млрд руб. за три года» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут рассказал о передовых технологиях, используемых при строительстве комплекса АКМ, и ожидаемом в результате возведения нового производства экологическом эффекте:

— Уникальность комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) состоит в заложенных в нём прогрессивных инженерных решениях.

В частности, установку по производству аммиака мы строим не по традиционной технологии. Азот для неё будем брать с действующей на предприятии установки разделения воздуха. Полученный на ней кислород мы используем в производстве метанола, а азот задействуем в синтезе аммиака. Водород мы будем выделять из продувочных газов производства метанола с помощью установки короткоцикловой адсорбции. Затем синтезировать эти два компонента и получать аммиак.

Для получения карбамида необходимы аммиак и CO2. Диоксид углерода мы получим из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Это будет сделано впервые в мире в производстве карбамида. Построена большая установка выделения CO2 по технологии известной японской компании Mitsubishi Chemical. А лицензиаром всех трёх технологических установок является швейцарская компания Casale.

CO2 относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя его в производстве карбамида, мы, таким образом, будем вносить свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60% выбросов CO2 от печей риформинга мы будем использовать в качестве сырья для получения карбамида.

Кроме того, вместе с комплексом АКМ мы строим большие очистные сооружения. Трёхлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд руб. инвестиций. Это солидные деньги, которые мы потратим для того, чтобы решать экологические вопросы на нашем предприятии.

Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешённых лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объём выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс.

Комплекс АКМ интегрировали с инфраструктурой нашего предприятия. Железная дорога, энергетика, вода, азот, воздух — мы всё берем с действующих производств, что позволит снизить затраты на выпуск аммиака, карбамида и меламина. Это продукты нашей внутренней переработки, которые мы и дальше планируем использовать в работе предприятий «Метафракс Групп».

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