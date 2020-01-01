Елена Синица В январе в Прикамье отмечено снижение выдачи потребкредитов на 11,6% Выдано примерно на 3 тыс. кредитов меньше, чем в январе прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года банки Пермского края выдали 20,6 тыс. потребительских кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным исследования, за год число выданных потребкредитов в крае снизилось на 11,6% ( в 2020 году — 23,3 тыс.).

В целом по России в январе 2021 года было выдано 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года — 1,30 млн).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ было выдано в Москве (58,1 тыс. ед.), Московской области (51,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,4 тыс. ед.), республиках Башкортостан (41,0 тыс. ед.) и Татарстан (38,9 тыс. ед.), а также в Свердловской области (37,0 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (35,3 тыс. ед.).

Самая серьёзная динамика сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных кредитов данного вида) отмечена в Приморском крае (-19,9%), Тюменской области (-16,0%), Ханты-Мансийском АО (-15,2%), а также в Саратовской (-14,9%) и Свердловской (-14,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 4,9% и 5,9% соответственно.

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