«Азот» вложит в инвестиционную деятельность и ремонты 5,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк подвёл итоги работы предприятия в 2020 году и рассказал об основных инвестиционных проектах 2021–2024 гг. Впервые пресс-конференция прошла в онлайн-формате, сообщают в пресс-службе предприятия.

В 2020 году «Азот», как и все предприятия, работал в условиях пандемии. В мероприятия по профилактике COVID-19 вложено 45 млн руб.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

«Азот» ежегодно увеличивает объём инвестиций в производство и ремонты. Для сравнения: в 2018 году вложения составили 2,1 млрд руб., в 2019-м — 2,8 млрд, в 2020-м — 3 млрд. План на 2021 год составляет 5,5 млрд руб.

Директор завода рассказал журналистам об основных проектах 2020 года. На производстве аммиака внедрена мембранная установка выделения водорода системы MEDAL фирмы Air Liquide. Стоимость проекта — 240 млн руб. Проведено техническое перевооружение отделения хранения и отгрузки аммиака — 47 млн руб. — и эстакады налива аммиачной воды — 42 млн руб. Начата реализация проектов: по техническому перевооружению агрегатов УКЛ-7 в цехе слабой азотной кислоты и увеличению производительности агрегата АС-72/2 в цехе гранулированной аммиачной селитры, его стоимость — 73 млн руб.; поверхностного вакуумного конденсатора агрегата аммиака №2 — стоимость составила 154 млн руб.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2021–2024 годах, при положительной динамике цен на рынке, планируется направить 9,9 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов. Помимо поддержания в исправном состоянии производственных фондов будет вложено в развитие новых производств удобрений: NK (нитрат калия) — 4 млрд 788 млн руб., NS (аммиачная селитра с серой) — 1 млрд 516 млн руб. Прорабатывается вопрос о рентабельности строительства своей установки обессоливания воды в цехе ПВСиТК. При положительном решении будет выделен 1 млрд руб. На производство UAS-удобрений в цехе карбамида — 410 млн руб. На трансформацию процессов погрузки в цехе карбамида для повышения вариативности способов отгрузки и устойчивости продаж — 276 млн руб.

На природоохранную деятельность в 2020 году филиал «Азот» затратил 142 млн руб. Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов.

В области реализации социальной политики в декабре 2020 года принят новый коллективный договор. За отчётный период 2018–2020 гг. «Азот» направил на финансирование льгот и гарантий для сотрудников 454 млн руб. В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. Средняя заработная плата в 2020 году составила 65 тыс. руб.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Из года в год выделяются значительные средства на деятельность заводского совета ветеранов, молодёжной организации «Лига лидеров». Действует программа «Молодые специалисты».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В 2020 году выполнена большая работа в рамках инвестиционной деятельности и проведения ремонтов. Компания «УРАЛХИМ» заинтересована в повышении эффективности и развитии производства, получении новых нишевых продуктов. Вложение значительных средств позволяет нам вовремя проводить техническое перевооружение, расширять продуктовую линейку.

Среди важных улучшений 2020 года — рост на «Азоте» средней заработной платы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы сохранили рабочие места, особое внимания уделив здоровью работников.

Приоритеты 2021 года можно обозначить так: стабильная работа, безопасность, развитие и информационная открытость.

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