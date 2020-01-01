С начала года санавиация Прикамья выполнила 16 экстренных вылетов Эвакуировано 22 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Санавиацией Пермской краевой клинической больницы с начала текущего года были эвакуированы 22 пациента, включая двух детей. Медслужбой выполнено 16 экстренных вылетов. Об этом сообщает сайт газеты «Пятница».

За прошедшие полтора месяца авиабригада пермских медиков отправлялась за пациентами в Чернушку, Чайковский, Октябрьский, Березники, Кудымкар. В 15 случаях экстренная помощь требовалась людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ещё трое человек, в том числе один ребёнок, были транспортированы в больницу с ожоговыми травмами. На минувшей неделе из п. Октябрьского эвакуировали пациентку с острым коронарным синдромом.

Отметим, в прошлом году бригада скорой авиапомощи Пермского края совершила 158 вылетов в территории, эвакуированы 223 жителя региона, в том числе 30 детей.

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