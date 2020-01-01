Григорий Серёдкин «Звезда» забила восемь безответных мячей дублю «Нефтехимика» Пермяки одержали третью победу на казанском турнире подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» продолжает успешное выступление на Кубке Федерации футбола Республики Татарстан, который проходит в Казани с 14 по 18 февраля. Так, сегодня команда Рустема Хузина со счётом 8:0 разгромила дубль нижнекамского «Нефтехимика», выступающего в ФНЛ.

Счёт на 18-й минуте после красивой комбинации открыл фланговый защитник «Звезды» Андрей Придюк. Спустя 12 минут форвард нашей команды Александр Субботин по похожему сценарию удвоил преимущество пермяков. А спустя ещё три минуты тот же Субботин вышел один на один с вратарём соперника и довёл счёт до разгромного.

Второй тайм начался с гола нападающего «Звезды» Максима Лаука, который головой замкнул подачу в штрафную от Никиты Чунихина. А на 57-й минуте опытный Артур Рябокобыленко с линии штрафной расстрелял ворота команды из Татарстана.

Но «Звезда» не собиралась останавливаться. Не ушёл без гола и капитан команды Евгений Тюкалов — 6:0. А после первым голом за пермский клуб отметился осенний новичок «Звезды» Кирилл Кочетов. Завершил разгром эффектным ударом с лёта отметившийся голевыми передачами Никита Чунихин.

В результате — 8:0 и «Звезда» одерживает третью подряд победу на текущем предсезонном турнире.

Напомним, ранее в рамках турнира «Звезда» обыграла молодёжку клуба Премьер-лиги — ФК «Уфа» (2:1). А на следующий день пермяки закрепили успех уверенной победой над оппонентом по группе «4» ПФЛ — самарскими «Крыльями Советов-2» (2:0).

Следующий матч на Кубке Федерации футбола Татарстана «Звезда» проведёт уже завтра. Соперник — оппонент по группе «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск». Начало встречи — в 11:30 по пермскому времени (0+). Завершится же товарищеский турнир 18 февраля, когда пермяки сыграют с казанской «Сменой» (0+).

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