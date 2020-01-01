Григорий Серёдкин
«Звезда» забила восемь безответных мячей дублю «Нефтехимика»
Пермяки одержали третью победу на казанском турнире подряд
Пермский ФК «Звезда» продолжает успешное выступление на Кубке Федерации футбола Республики Татарстан, который проходит в Казани с 14 по 18 февраля. Так, сегодня команда Рустема Хузина со счётом 8:0 разгромила дубль нижнекамского «Нефтехимика», выступающего в ФНЛ.
Счёт на 18-й минуте после красивой комбинации открыл фланговый защитник «Звезды» Андрей Придюк. Спустя 12 минут форвард нашей команды Александр Субботин по похожему сценарию удвоил преимущество пермяков. А спустя ещё три минуты тот же Субботин вышел один на один с вратарём соперника и довёл счёт до разгромного.
Второй тайм начался с гола нападающего «Звезды» Максима Лаука, который головой замкнул подачу в штрафную от Никиты Чунихина. А на 57-й минуте опытный Артур Рябокобыленко с линии штрафной расстрелял ворота команды из Татарстана.
Но «Звезда» не собиралась останавливаться. Не ушёл без гола и капитан команды Евгений Тюкалов — 6:0. А после первым голом за пермский клуб отметился осенний новичок «Звезды» Кирилл Кочетов. Завершил разгром эффектным ударом с лёта отметившийся голевыми передачами Никита Чунихин.
В результате — 8:0 и «Звезда» одерживает третью подряд победу на текущем предсезонном турнире.
Напомним, ранее в рамках турнира «Звезда» обыграла молодёжку клуба Премьер-лиги — ФК «Уфа» (2:1). А на следующий день пермяки закрепили успех уверенной победой над оппонентом по группе «4» ПФЛ — самарскими «Крыльями Советов-2» (2:0).
Следующий матч на Кубке Федерации футбола Татарстана «Звезда» проведёт уже завтра. Соперник — оппонент по группе «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск». Начало встречи — в 11:30 по пермскому времени (0+). Завершится же товарищеский турнир 18 февраля, когда пермяки сыграют с казанской «Сменой» (0+).
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