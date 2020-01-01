В Прикамье шестые сутки подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19 За сутки зарегистрировано 253 новых случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 253 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, шестые сутки подряд наблюдается снижение прироста заболеваемости. Об этом сообщает ВЕТТА.

Также за сутки выздоровели 113 человек, скончались — 12 (десять — непосредственно от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 44 138 случаев заражения COVID-19, 36 351 человек вылечился, 2743 — скончались (1607 — непосредственно от коронавируса, 1136 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3177 жителей. К аппаратам ИВЛ подключены 77 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 40,7%.

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