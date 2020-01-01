В Пермской филармонии прозвучат Чайковский и Римский-Корсаков в стиле джаз Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

«Классика in Jazz» (6+) — это знакомые с детства шедевры классической музыки в невероятных джазовых импровизациях в исполнении трио Александра Маслова, коллектива известных санкт-петербургских музыкантов, уже многие годы радующих поклонников своими необычными музыкальными экспериментами. О предстоящем концерте сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

Главным исполнителем в трио является его основатель — пианист и композитор Александр Маслов. Лауреат международных конкурсов, блестящий пианист покорил мировую классическую сцену, успешно исполняя концерты Моцарта, Бетховена, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Виртуоз классического фортепиано, он также свободно владеет и языком джазовых импровизаций. Уникальный пианист-импровизатор экспериментирует с шедеврами мировой классики, привнося в них необычный джазовый колорит. Как автор аранжировок Александр Маслов обладает удивительной деликатностью и тонким чутьём, позволяя джазовым импровизациям звучать невероятно воздушно, свежо и грациозно. Его техническая свобода, безупречный ритм, романтизм и юмор дают зрителю полный букет эмоций и заряжают только позитивом!

Партнёры Александра Маслова по трио — великолепные музыканты, лауреаты международных конкурсов:

Павел Чижик — прекрасный ударник и виброфонист, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, любимец публики. Выступает как в концертных залах, так и в джаз-клубах. В Санкт-Петербурге его знают и по частым open air выступлениям в Летнем саду;

Арсений Зоточев — контрабасист, артист оркестра Санкт-Петербургской государственной академической капеллы им. М. И. Глинки и камерного оперного театра «Санктъ-Петербургъ опера», лауреат ряда сольных международных и всероссийских конкурсов.

Звёздное трио демонстрирует не просто джазовую музыку, а именно джаз высокой культуры, где каждый звук выверен и точен, где мелодия плавно льётся, а ритм трансформирует классику в новые формы. Концертные выступления трио Александра Маслова — это всегда искренняя атмосфера, в которой музыканты и публика достигают максимального уровня доверия и эстетического наслаждения.

22 февраля в 18:00. Органный концертный зал.

Билеты и подробности — на сайте https://filarmonia.online

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