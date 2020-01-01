Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» откроется отдел «М.Видео» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На втором этаже ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) откроется магазин сети электроники и бытовой техники «М.Видео». Его площадь — 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании-девелопера Malltech.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» запланировано на конец I кв. нынешнего года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м.

Всего в Перми на сегодняшний день работают семь магазинов «М.Видео».

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