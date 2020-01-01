Татьяна Сукрушева УФССП: из-за долгов управлять автомобилями запрещено 4 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Почти 4 тыс. жителей Прикамья на сегодняшний день ограничены в управлении транспортными средствами из-за долгов. Об этом сообщает УФССП по Пермскому краю.

В прошлом году подобные меры помогли взыскать с должников свыше 52 млн руб.

В частности, в качестве наиболее показательного примера приставы сообщили о местном жителе, на имя которого было оформлено 146 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 158 тыс. руб. После ареста его счёта и запрета управлять автомобилем он в течение пяти дней погасил задолженность.

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