Завершено расследование дела о фальсификации выборов в Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела о фальсификациях выборов в Земсобрание Пермского района. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Эпизоды относятся к выборам 2019 года в избирательном округе №2.

По версии следствия, в п. Сташково и Усть-Пизе выявлены бюллетени о досрочном голосовании, хотя сами жители не голосовали, а отметки от их имени поставлены другими людьми.

Экс-председателю участковой комиссии Елене Поляковой предъявлено обвинение по ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) и 142.2 (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня) УК РФ. Максимальное наказание по обеим статьям — до четырёх лет лишения свободы.

Тогда по округу №2 победил Николай Коцофан даже после исключения из подсчёта недействительных бюллетеней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.