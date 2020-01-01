Татьяна Сукрушева В России запущена правительственная программа льготного кредитования строительства отелей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления льготных кредитов на строительство гостиниц. Об этом сообщается на сайте правительства.

Программа позволяет предпринимателям, реализующим инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, получить кредит по ставке от 3% до 5% годовых сроком до 15 лет включительно.

При этом льготные условия действуют только для организаций, не имеющих задолженности по зарплатам работников и налоговым платежам. Также исключаются заёмщики, проходящие процедуру ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также можно инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

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