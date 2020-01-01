«Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Для выполнения поручения президента Владимира Путина — поэтапно завершить газификацию к 2030 году — необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь — создать единого регионального оператора газификации, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. В нём приняли участие представители правительства и «Газпрома», сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» — когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто должен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство — градостроительное, земельное и лесное, сообщил председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешённого использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», — отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены: он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в «Газпроме» — председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с правительством и «Газпромом» обобщит все предложения — в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. Кроме того, председатель партии поручил фракции «Единой России» в Госдуме законодательно обеспечить реализацию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил Дмитрий Медведев.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы:

— В Пермском крае за три года темпы газификации выросли почти в 2,5 раза. Из всех источников сейчас на эти цели направляется свыше 2 млрд руб. ежегодно. Из них свыше 1 млрд руб. — инвестиции «Газпрома». В 2019–2020 гг было построено по 39 газопроводов общей протяжённостью свыше 800 км, и столько же — 39 — намечено на 2021 год (600 км). В 2020 году возможность подключиться к газу получили свыше 9 тыс. домов. На этот год поставлена задача такая же планка.

Довольно низкий уровень газификации сегодня на селе — 30%. И краевые власти ставят задачу нарастить его к 2025 году до 40%.

Но главной проблемой, конечно, остаётся дороговизна подключения. С 2017 года в Пермском крае газопроводы строятся до фасада дома (это позволяет снизить стоимость подключения). Есть льготы для малоимущих, многодетных, инвалидов и пенсионеров. И за три года ими воспользовались порядка 3,7 тыс. семей.

Но в целом край постоянно ищет новые источники финансирования, и темпы газификации, в том числе с точки зрения реальных подключений, в Пермском крае неплохие.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населённых пунктов.

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