Пермский «УРАЛХИМ» отмечает юбилей — 40 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В среду, 17 февраля, филиалу «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполняется 40 лет. В этот день в 1981 году агрегат по производству аммиака вышел на технологический режим, сообщают в пресс-службе предприятия

С начала работы завод произвёл уже более 35 млн т валовой продукции. Предприятие в плановом порядке обновляет оборудование и идёт по пути цифровизации производства.

Аммиачно-карбамидный комплекс минеральных удобрений построили на базе производственного объединения «Пермнефтеогрсинтез» за четыре года. 80-е стали сложным периодом настройки японского оборудования, ремонты длились по нескольку месяцев. В 90-е завод стал отдельным юридическим лицом, начал развивать экспорт. В те времена предприятие было одним из немногих в Перми, где зарплату платили стабильно, помогали работникам продуктовыми наборами и дефицитными товарами. Традиции социальной поддержки сотрудников с тех пор сохранились и только окрепли.

С присоединением к холдингу «УРАЛХИМ» в 2012 году филиал «ПМУ» вышел на новый виток технологического развития. С учётом опыта других предприятий группы была проведена беспрецедентная по масштабам модернизация пермского агрегата аммиака с увеличением мощности до 1725 т в сутки. Другим направлением развития стало расширение линейки продукции: к жидкому аммиаку и приллированному карбамиду добавились кормовой карбамид для крупного рогатого скота, далее — микроприллированный карбамид для производства сложных удобрений. Увеличились мощности фасовки мочевины в мягкие контейнеры по 800 кг и 1000 кг.

В 2020 году в филиале «ПМУ» вновь было проведено техническое перевооружение печи первичного риформинга агрегата аммиака. Параллельно с плановым обновлением оборудования активно идёт процесс цифровизации производства: модернизирована система управления паровыми турбинами, внедрена система стационарного вибромониторинга динамического оборудования в цехе карбамида. Впереди такие глобальные проекты «Индустрии 4.0», как внедрение единых для холдинга MES и ERP-систем.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми:

— Предприятию исполняется 40 лет. Дата созвучна с названием Четвёртой промышленной революции «Индустрия 4.0», связанной с внедрением цифровых технологий. Именно это — наша перспектива. Идёт модернизация PI System, впереди — её подключение к общей для холдинга MES-системе и многие другие проекты, воплощение которых позволит заводу, построенному в XX веке, быть современным и конкурентоспособным в химической отрасли XXI века.

Соответствие филиала «ПМУ» самым высоким мировым стандартам подтвердила Международная ассоциация производителей удобрений (IFA), наградив предприятие в 2019 году золотой медалью «лучшего в отрасли» по ответственному управлению производством. Среди других достижений последних лет — первое место по производительности труда в химической отрасли России, победы в региональных этапах всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности», в конкурсе крайкома «Росхимпрофсоюза» на лучшее предприятие химической отрасли Пермского края по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей.

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