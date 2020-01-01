Восемь молодых нефтяников Прикамья поборются за звание лучших в «ЛУКОЙЛе» Поделиться Поделиться Твитнуть

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на общекорпоративном конкурсе «Лучший молодой специалист года» представят восемь нефтяников. Конкурс пройдёт в заочном формате с февраля по май среди молодых специалистов всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ», сообщает пресс-служба предприятия.

Жюри будет оценивать трудовые достижения претендентов, профессиональное развитие, научно-техническую деятельность, участие в мероприятиях профсоюза и совета молодых специалистов.

Лучших молодых специалистов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по итогам 2020 года выбирали в январе. В результате призёрами стали 25 человек, восемь из которых представят предприятие на уровне всей компании. Лидером и обладателем Гран-при по итогам 2020 года был признан технолог ЦДНГ №11 Станислав Змеев.

«Гран-при в этом году мы присвоили в категории «Инженер-технолог по добыче нефти и газа», так как это одна из ключевых номинаций конкурса и в ней была самая напряжённая конкуренция. По праву лучшим стал молодой специалист из северного цеха, настоящая юная звезда пермской нефтянки Станислав Змеев. Параллельно с работой в «ЛУКОЙЛе-ПЕРМЬ» в 2019 году он окончил магистратуру Пермского политеха с отличием и в тот же год завоевал награду конкурса профессионального мастерства, стал лучшим молодым специалистом на предприятии, а потом и на уровне всей компании «ЛУКОЙЛ». Такое удаётся немногим», — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

Всего на предприятии сегодня трудятся 173 молодых специалиста, 105 из которых приняли участие в конкурсе. Жюри оценивало трудовые достижения работников по профессиональным направлениям деятельности, а также общественную нагрузку.

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