Елена Синица HeadHunter: у каждого третьего жителя Прикамья был служебный роман Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Лишь 27% жителей Пермского края уверены, что у них на работе не случались романы между коллегами. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru

Также сообщается, что 28% респондентов знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 11% в курсе романов внутри отдела. Примерно 9% знают о любовной связи между начальником и подчинённым. Ещё 33% сообщили, что им ничего не известно о таких ситуациях в коллективе.

При этом порядка 30% опрошенных признались, что у них был как минимум один роман на работе. В целом по стране доля таких респондентов чуть ниже — 29%, по ПФО — 27%.

Отмечается, что наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «закупки», «высший менеджмент», «туризм, гостиницы, рестораны», «управление персоналом» и «маркетинг, реклама, PR». Реже служебные романы имеют представители сфер «наука, образование», «консультирование» и «рабочий персонал».

Кроме этого, около 77% жителей края сообщили, что служебный роман никак не повлиял на их работу. Ещё 14% ответили, что оба уволились, 6% — что одному из пары пришлось сменить работу, 3% — что пришлось сменить отдел. Порядка 37% жителей Пермского края уверены, что их руководство нейтрально относится к служебным романам, 10% считают, что начальство против этого, 4% — что за. Ещё 49% затруднились ответить.

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