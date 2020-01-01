В Перми начался демонтаж ледовых городков По подсчётам мэрии, за зиму их посетили более 800 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

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С 15 февраля в районах Перми начался демонтаж ледовых городков и локаций, которые в этом году были посвящены теме освоения космоса. Об этом сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Всего ледовые городки и локации в этом году посетили 826,1 тыс. человек. Самым популярным стал ледовый городок в саду им. Миндовского, здесь побывали 245,4 тыс. человек. На втором месте по посещению — парк им. Чехова, здесь зафиксирована 121 тыс. посетителей. На третьем месте — городок на площади у Дворца культуры им. Солдатова, его посетили 105,5 тыс. человек.

В декабре в районах Перми начали работу 12 ледовых локаций с 56 объектами, объединённые темой космоса. Восемь из них работали в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», в парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот». Ещё четыре ледовые локации стали частью Центрального новогоднего маршрута — в сквере им. Дзержинского, на набережной Камы, в Театральном сквере, на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова.

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