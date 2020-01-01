Елена Синица В пермском аэропорту появится стационарный пункт для тестирования на COVID-19 методом ПЦР Он начнёт работу 26 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В международном аэропорту «Пермь» будет работать стационарный пункт для тестирования на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Сообщается, что анализ будет проводить центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Договор с ним уже заключён. Запланировано, что пункт откроется 26 февраля, к моменту первого международного рейса. Забор мазков будет организован в здравпункте аэровокзала на первом этаже, возле выхода из международной зоны. Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт.

Напомним, что, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, россияне, прибывающие из-за границы, обязаны в течение трёх суток (72 часов) после пересечения границы загрузить на портал «Госуслуги» результаты исследования на коронавирус методом ПЦР. До результатов тестов граждане должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.