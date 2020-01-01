За сутки в Прикамье — 258 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 258 новых случаев заражения COVID-19. За это же время вылечился 41 пациент.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 43 885 случаев заражения, 36 238 человека вылечились, 2 731 — скончались (1 597 — непосредственно от коронавируса, 1 134 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3 215 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 76 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 38,6%.

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