Елена Синица Пресс-служба мэрии Перми завела аккаунт в Tik Tok Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба администрации города завела аккаунт в Tik Tok. Об этом сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

На данный момент пресс-служба выложила одно видео, собравшее 952 просмотра , 51 лайк и один комментарий. На аккаунт подписалось 37 человек.

«Наш аккаунт носит название «Пермь Первая» не случайно — мы одни из первых среди пресс-служб муниципалитетов пошли в эту социальную сеть. Скорее всего, в ближайшее время и другие государственные и муниципальные учреждения тоже пойдут по этому пути. Tik Tok уже стал неотъемлемой частью жизни, и игнорировать данный канал коммуникации бессмысленно. Особенность данной социальной сети в том, что лента рекомендаций формируется без привязки к определенной локации и наши видео могут увидеть пользователи со всей России. Поскольку мы «первопроходцы» и аналогичных аккаунтов в других муниципалитетах практически нет, будем экспериментировать, следить за трендами и пробовать новые форматы», — сообщили «Новому компаньону» в мэрии.

Кроме этого, в горадминистрации сказали, что в планах продолжить выкладывать видео городской тематики в соответствии с концепцией Tik Tok.

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