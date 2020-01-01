ООО «Вавилон» планирует завершить долгострой на Окулова Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Вавилон» обратилось в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа с просьбой установить подзону с высотностью «до 17 этажей» на участок по ул. Окулова, 79, где сейчас расположен высотный долгострой (напротив недавно достроенного 25-этажного ЖК «Верба»).

Компания планирует достроить многоэтажное здание (его высота — 17 этажей плюс два подземных этажа). Мотивировка заявителя — сейчас на участке установлено ограничение по высоте «до четырёх этажей».

При этом представитель заявителя сообщила, что на объект существует разрешение на строительство до марта этого года.

Члены комиссии проголосовали против установления подзоны, но посоветовали заявителю обратиться напрямую в администрацию, так как существует юридическое право достройки здания с уже запрашиваемой высотой без установления подзоны.

Строительство дома началось в 2007 году, но до сих пор не закончено. В момент выдачи первого разрешения на строительство на участок не было наложено ограничение по высотности.

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