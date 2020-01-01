Григорий Серёдкин Полпред президента РФ в ПФО посетит Пермь в конце рабочей недели Он планирует посетить Березники и матч сборной по баскетболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетит Пермский край в конце этой недели. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье.

В пятницу чиновник проведет ряд рабочих совещаний, посвященных социально-экономическому развитию региона. Визит продлится два дня.

Также в пятницу Игорь Комаров посетит один из матчей квалификации Евробаскета. Напомним, уже на этой неделе Пермь примет заключительные отборочные матчи Евробаскета-2022 в группе «B». 18 февраля на пермском паркете встретятся сборные Италии и Северной Македонии (0+). 19 февраля — сборные Италии и Эстонии, а также Северной Македонии и России (все — 0+). 21 февраля сборная Северной Македонии сыграет с Италией (0+), а сборная России — с Эстонией (0+). Завершится отборочный цикл поединком сборной Эстонии и сборной Северной Македонии 22 февраля (0+).

В субботу Игорь Комаров отправится в Березники, где сейчас идёт строительство микрорайона «Любимов».

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