На неделе в Перми похолодает до -29° Морозная погода пока не покинет Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наступившая рабочая неделя в Перми, с 15 по 20 февраля (единственная шестидневная в 2021 году), будет морозной. Как отмечает ВЕТТА, потепление, которое пришло в минувшие выходные, постепенно сменяется морозами, пик которых придётся на среду и четверг.

Так, днём 17 и 18 февраля воздух похолодает до -20°, а ночью — до -29°.

По предварительным прогнозам синоптиков, это похолодание — последнее мощное в зимнем сезоне-2020/2021.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.