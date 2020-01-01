Мария Сыропятова Потенциальное вознаграждение конкурсного управляющего ООО «Экс Авто» увеличено на 9,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края разрешил конкурсному управляющему ООО «Экс-Авто» Марии Булатовой увеличить сумму потенциального вознаграждения на 9 млн 180 тыс. руб. Данные об этом есть в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Ранее в судах под эту же цель были зарезервированы 11 млн 217 тыс. руб. и 3 млн 582 тыс. руб.

При этом суд решил «приостановить производство по вопросу об утверждении процентов по вознаграждению финансового управляющего до завершения расчётов с кредиторами». Общая сумма погашенных требований кредиторов — 512 млн руб.

Напомним, автохолдинг признан банкротом в октябре 2015 года.









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