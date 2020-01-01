Сергей Данилов В Прикамье выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 203 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 260 новых инфицированных 106 пациентов мужского пола, 154 — женского, среди заболевших 13 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 25 человек, от 30 до 49 лет — 68 человек, 79 в возрасте 50–64 и 75 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 627. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 13 февраля — 0,97).

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