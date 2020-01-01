Сергей Данилов Этим утром пермский аэропорт не принимал самолёты из-за снегопада Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за сильного снегопада и переохлаждённых осадков 14 февраля с 4:50 (время местное) международный аэропорт «Пермь» приостановил приём воздушных судов. Все наземные службы были переведены в усиленный режим работы, сообщают в пресс-службе аэропорта.

Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлётно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург перенаправлены рейсы ПБД365 из Сочи и ПБД433 из Внуково. Рейс ПБД569 из Санкт-Петербурга ушёл на запасной аэродром в Нижнекамск. Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы ФВ6582 в Санкт-Петербург, СУ1395 в Шереметьево и S71160 в Домодедово, пояснили в аэропорту.

В 9:50 (время местное) аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Сейчас аэропорт Большое Савино готовится принять все рейсы, которые были перенаправлены в другие аэропорты и обеспечить вылет задержанных бортов из Перми.

В связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов службы аэропорта продолжают в усиленном режиме поддерживать лётную годность аэродрома, обеспечивая приём и выпуск воздушных судов.

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