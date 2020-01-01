Мария Сыропятова Перед Днём всех влюблённых в Пермском крае выросли продажи товаров для взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

Наиболее популярными подарками ко Дню всех влюблённых в Пермском крае, скорее всего, станут шоколад, плюшевые игрушки, посуда и воздушные шары. Как сообщает Wildberries, именно на эти товары вырос спрос в период с 25 января по 7 февраля.

Больше всего жители Пермского края покупали фигурный (+203%) и плиточный шоколад (+84%). Повышенный интерес у пермяков вызвала красивая посуда (+52%) и мягкие игрушки (+20%). При этом в данной категории наибольшим спросом пользуются плюшевые мишки и зайчики.

Для подготовки к празднику пермяки всё чаще используют воздушные шары, спрос на них вырос в два раза (+107%). Наибольшей популярностью пользуются воздушные шары красного цвета и шары в форме сердец. Спрос на валентинки ожидаемо вырос в шесть раз.

При этом выросло и число заказов товаров для взрослых категории 18+, продажи в этой категории увеличились на 27% относительно начала года. Особенно популярны презервативы (+76%).

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