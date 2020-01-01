За сутки в Пермском крае — 263 новых случая заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусом. За этот же период 289 человек выздоровели.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 43 367 случаев заболевания коронавирусом, из них 36 090 — вылечились, 2 703 — скончались (1 577 — непосредственно от вируса, 1 126 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3 214 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 78 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 42,3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.