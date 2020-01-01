За сутки в Пермском крае — 263 новых случая заболевания COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусом. За этот же период 289 человек выздоровели.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 43 367 случаев заболевания коронавирусом, из них 36 090 — вылечились, 2 703 — скончались (1 577 — непосредственно от вируса, 1 126 — от сопутствующих заболеваний).
На карантине находятся 3 214 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 78 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 42,3%.
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