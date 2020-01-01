По требованию прокуратуры суд закрыл развлекательный центр «Октябрь» Он работал без разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного здания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры о приостановлении деятельности детского развлекательного центра «Октябрь», расположенного в здании бывшего одноимённого кинотеатра на Комсомольском проспекте, 46.

Суд счёл убедительными доводы прокуратуры о том, что собственник здания не направил извещение о постановке объекта на учёт в госстройнадзор, начал его эксплуатацию без разрешения на ввод в эксплуатацию и без проектной и исполнительной документации.

При этом выявлен ряд дефектов здания: трещины, превышение допустимой нагрузки на главную балку.

Суд решил приостановить деятельность объекта в качестве обеспечительных мер до устранения нарушений.

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