Ярмарка, организованная пермяками, стала победителем ежегодной премии индустрии событийного маркетинга Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ВО «Пермская ярмарка»

В четверг, 11 февраля, в Москве подвели итоги международной профессиональной ежегодной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций BEST EXPERIENCE MARKETING AWARDS 2021.

Ярмарка изобразительного искусства «Понаехали» (16+) стала победителем в номинации «Лучшая активация в сфере культуры/лучший просветительский проект» и «взяла» второе место в номинации «Лучший региональный проект».

Ярмарка «Понаехали» прошла в Санкт-Петербурге с 14 по 23 февраля 2020 года, собрав 464 художников и 21 галерею из 16 стран и 56 городов. Организатором мероприятия стала «Пермская ярмарка».

Отметим, что в прошлом году пермский фестиваль «Просвет» стал финалистом этой же премии.

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