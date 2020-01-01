В Березниках проверяется факт высадки ребёнка из автобуса на мороз Поделиться Поделиться Твитнуть

Большой общественный резонанс получила история с несовершеннолетним пассажиром в Березниках, которого кондуктор высадила из троллейбуса из-за отсутствия защитной маски. Подробности истории сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Депутат краевого Законодательного собрания, председатель регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Татьяна Шестакова обратилась за разъяснениями к главе Березников Константину Светлакову.

Администрация города Березники считает недопустимой такую ситуацию. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Со слов бабушки мальчика, происшествие произошло во вторник, 9 февраля, в период с 11:30 до 12:30. В указанный промежуток времени проверены камеры видеонаблюдения троллейбусных маршрутов, взяты объяснения с водителей и кондукторов.

В местной администрации подчёркивают, что на текущий момент проверка проводится на основе показаний самого мальчика, видеозаписи, показаний иных очевидцев, признаний водителей и кондукторов пока нет. На одном из троллейбусных маршрутов видеозапись не велась, поэтому отрабатываются камеры наружного наблюдения и другие источники, чтобы подтвердить факт. Ведётся поиск очевидцев инцидента.

Сегодня в первой половине дня мальчик опрошен с участием законного представителя и специалистов комиссии по делам несовершеннолетних. Он уверенно заявляет, что инцидент был, и готов опознать кондуктора, совершившего такой поступок. Соответствующий материал зарегистрирован в Березниковском отделе внутренних дел, отрабатывается процессуальная сторона опознания. «Сейчас важно безошибочно и достоверно установить лиц, имевших отношение к этому инциденту», — говорят чиновники.

Главой города Березники дано указание руководству муниципального предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров, во избежание подобных случаев провести инструктаж водителей и кондукторов по поведению в подобных ситуациях и обеспечить каждую единицу муниципального общественного транспорта запасом индивидуальных защитных масок для выдачи их несовершеннолетним пассажирам старше пяти лет, которых не обеспечили ими родители. Также готовится обращение главы города Березники к частным перевозчикам с рекомендациями обеспечить свой транспорт необходимым запасом защитных масок для их выдачи в подобных случаях.

Депутат от «Единой России» Татьяна Шестакова продолжает держать ситуацию на контроле.

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