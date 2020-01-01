В 10 муниципалитетах Прикамья годовой план расселения аварийного жилья выполнен на 140% и более Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2020 года, в лидерах по темпам расселения аварийного жилья в Пермском крае оказались 10 территорий, где целевые показатели расселения выполнены на 140–643%. Расселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках региональной программы и мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, отмечают в краевом минстрое.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания правительства региона подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья является приоритетным направлением деятельности краевых властей.

«В конце прошлого года от Федерации получено опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб., что позволит увеличить темпы переселения. За последние два года в нашем регионе расселено свыше 180 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили 12 тыс. человек. Практически каждый десятый квадратный метр «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. До 2025 года нам предстоит переселить ещё более 27 тыс. жителей Прикамья», — прокомментировал Дмитрий Махонин.

В ТОП-10 по темпам расселения вошли Кудымкарский муниципальный округ, Кунгур, Бардымский муниципальный округ, Уинский муниципальный округ, Губаха, Большесосновский муниципальный район, Нытвенский городской округ, Чайковский городской округ, Кудымкар, Оханский городской округ.

Среди этих муниципалитетов самый большой объём расселения приходится на Кунгур. За год в городе расселили 9,25 тыс. кв. м при плане 3,55 тыс. кв. м. Процент исполнения целевого показателя составил 261%.

В Кудымкарском муниципальном округе план выполнили на 643%. Фактически расселено 350 кв. м аварийного жилья при плане 50 кв. м.

Отметим, Пермский край один из немногих регионов страны, где одновременно с нацпроектом реализуется региональная программа расселения. Исполнение сразу двух программ позволяет расселять территории комплексно.

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