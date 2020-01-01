За 11 лет в Пермском крае средний ипотечный чек вырос на 920 тыс. руб. Объём ипотечного кредитования за это время составил 365,4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Как правило, элитные квартиры точечно встраиваются в жильё класса «бизнес» или даже «эконом». Например, шестикомнатный двухуровневый пентхаус площадью 326,7 кв. м в «Доме на Вознесенской» выставлен на продажу без малого за 1 млн евро. Этот дом сдан ещё в 2016 году, но до сих пор некоторые квартиры в нём не проданы

Константин Долгановский

По данным исследования аналитического центра ЦИАН, в период с 2009 по 2020 год (период после кризиса 2008 года) в Пермском крае одобрено 248 тыс. ипотечных кредитов финансовым объёмом 365,4 млрд руб.

За это время средний ипотечный чек вырос почти в два раза: если в 2009 году он составлял 1 млн руб., то в 2020 году — 1,92 млн руб.

В среднем одна ипотека приходилась на 4,2 пермские семьи.

По количеству одобренных ипотечных кредитов Пермский край за 11 лет занял четвёртое место среди регионов Приволжского федерального округа, уступив Татарстану, Башкортостану и Самарской области.

Что касается всей страны, то за этот период одобрено 10,5 млн ипотечных кредитов (одна ипотека на пять семей) общим объёмом 20 трлн руб.

Примечательно, что за 11 лет выросла средняя площадь на одного городского жителя России: если в 2009 году она составляла 21,8 кв. м, то в 2019 году — 25,9 кв. м.

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