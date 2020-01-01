Алиса Окулова Водоснабжение Краснокамска перевели на Чусовской водозабор Теперь питьевая вода соответствует санитарным нормам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снабжение питьевой водой жителей Краснокамска сегодня осуществляет Чусовской водозабор, который отвечает требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Изначально водоснабжение Краснокамска обеспечивал водозабор Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК). При этом водозаборные сооружения располагались на промплощадках, что не соответствовало требованиям санитарных норм. Кроме этого, качество питьевой воды было хуже из-за ливневых и производственных сточных вод.

В настоящее время забор воды из Камы полностью прекращён.

В IV квартале 2020 года началась поставка воды по межмуниципальному водоводу Пермь — Краснокамск из реки Чусовой. Результаты социально-гигиенического мониторинга подтвердили соответствие питьевой воды гигиеническим нормативам.

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