Алиса Окулова Энергетики Губахи задолжали пермскому «Газпрому» 42 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермское УФАС обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» с просьбой проверить действия ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ООО «ГЭКОМ»).

В заявлении «Газпрома» указано, что основная теплоснабжающая организация Губахи в июне 2020 года перестала платить за газ, обеспечивающий работу котельных, которые вырабатывают тепловую энергию для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю. Так, за полгода теплоэнергетики Губахи задолжали поставщику газа более 42 млн руб. При этом заявитель считает, что объективных причин не платить за газ у «ГЭКОМ» не имеется.

«Губахинская энергоснабжающая компания является монополистом на рынке теплоснабжения Губахи. Не исключено, что теплоэнергетики злоупотребили своим доминирующим положением, то есть перестали платить за газ, не опасаясь ограничения поставок голубого топлива, поскольку в этом случае могут быть ущемлены интересы потребителей тепла», — пояснил замначальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС Павел Литвинов.

Последствиями для ООО «ГЭКОМ» могут стать ограничения поставок газа и снижение выработки тепловой энергии для города.

Пермское УФАС проведёт проверку сложившихся обстоятельств. Если признаки нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, в отношении ООО «ГЭКОМ» будут приняты необходимые меры реагирования.

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