В Перми в этом году планируется отремонтировать 284 остановочных комплекса Предполагаемая стоимость работ — 6,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми выпустила постановление, датированное 9 февраля, «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

Согласно ему, в нынешнем году планируется ремонт 284 остановочных комплексов. На эти цели выделяется 6,294 млн руб.

Окончание программы ремонта обозначено 31 декабря текущего года.

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